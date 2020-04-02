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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек

21:20
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек. Фото AFP
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек. Фото AFP
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На 2 апреля 2020 года, по данным Worldmeters, число заразившихся коронавирусом по всему миру перевалило за 1 миллион человек.

Больше всего заболевших в США — более 235 тысяч человек. В Италии насчитывается 115 тысяч больных, в Испании — 110 тысяч. В этих европейских странах умерли уже более 13 и 10 тысяч человек соответственно.

В России, по информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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