Число заболевших в США коронавирусом превысило 750 тысяч человек

Самая сложная ситуация с заболевшими коронавирусом наблюдается в США. В стране уже более 750 тысяч больных, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

На утро 20 апреля в стране насчитывается 759 569 случаев заражением коронавирусной инфекцией. Скончались уже 40 679 человек — наибольшее число умерших в мире. Выздоровели 70 927 человек — четвертый результат.

Самое большое количество смертей отмечается в Нью-Йорке — 14 451. Город является эпицентром эпидемии коронавируса в США.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.