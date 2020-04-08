Число заболевших в США коронавирусом превысило 400 тысяч человек

Самая сложная ситуация с заболевшими коронавирусом наблюдается в США. В стране заболел уже более 400 тысяч человек.

По данным Worldmeters на утро 8 апреля в стране насчитывается 400 540 случаев заражением коронавирусной инфекцией. Скончались уже 12 857 человек. Выздоровели 21 711 человек.

В США за сутки от коронавируса скончались 1 736 человек, это наивысший показатель с момента начала эпидемии в стране. Предыдущее рекордное суточное число смертей от коронавируса было зафиксировано 4 апреля, тогда сообщалось о 1 344 летальных исходах.

Самое большое количество смертей отмечается в городе Нью-Йорке — 4 009. Город является эпицентром эпидемии коронавируса в США.