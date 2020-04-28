Число заболевших в США коронавирусом превысило 1 миллион человек

Самая сложная ситуация с заболевшими коронавирусом наблюдается в США. В стране уже более 1 миллиона заразившихся, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

На вечер 28 апреля в стране насчитывается 1 002 498 случаев заражением коронавирусной инфекцией. Скончались уже 57 266 человек — наибольшее число умерших в мире. Выздоровели 112 315 человек — третий результат.

Самое большое количество смертей отмечается в Нью-Йорке — 17 515. Город является эпицентром эпидемии коронавируса в США.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.