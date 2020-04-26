Число заболевших коронавирусом в России превысило 80 тысяч человек. По данным Роспотребнадзора на день 26 апреля, в стране заразилось 80 949 человек. Скончались от болезни 747 человек, еще 6 767 выздоровели.

Больше половины выявленных случаем заболевания коронавирусом приходится на Москву — 42 480 человек. В тройку лидеров по этому показателю также входят Московская область (9 070) и Санкт-Петербург (3 077).

В Москве умерло 404 человека, в Московской области — 71, в Санкт-Петербурге — 27.