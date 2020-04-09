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Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 тысяч

11:25
Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 тысяч. Фото AFP
Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 тысяч. Фото AFP
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По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России число заболевших коронавирусом превысило 10 тысяч человек. Зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.

Больше всего больных насчитывает в Москве — 6 689 человек. Также в тройку саамы неблагополучных регионов по этому показателю входят Московская область (748) и Санкт-Петербург (373).

За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

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