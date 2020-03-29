По состоянию на 29 марта число заболевших коронавирусом в России достигло 1534 человек в 65 регионах, сообщает Роспотребназдор. За весь период зафиксировано 8 летальных случаев, 64 человека выздоровело.

За последние сутки было подтверждено 270 новых случаев коронавируса в 26 регионах, зафиксировано четыре летальных случая. Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. За сутки по России полностью выздоровели 15 человек.

При этом оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в столице за сутки подтвердили 197 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет и 32 человека старше 65 лет. Covid-19 выявлен у 13 детей.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 669 312 человек. Умерших — 30 982, выздоровевших — 142 100.

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