Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 миллиона человек

В мире продолжается рост числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число больных по всей планете превысило 4 миллиона человек.

По данным Worldometers на утро 9 мая, общее число зараженных в мире достигло 4 014 320 человек. Зафиксировано 276 237 летальных исходов от инфекции, вылечились 1 385 581 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 322 163 человека. Далее идут — Испания (260 117), Италия (217 185), Великобритания (211 364) и Россия (187 859).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (78 616), Великобритания (31 241), Италия (30 201), Испания (26 299) и Франция (26 230).