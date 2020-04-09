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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона человек

00:11
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Общее число положительных тестов на коронавирусную инфекцию превысило 1,5 миллиона. По данным Worldmeters, COVID-19 выявлен у 1 525 377 человек. Скончались уже 87 894 человека, а выздоровели 319 287 человек.

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