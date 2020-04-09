Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона человек

Общее число положительных тестов на коронавирусную инфекцию превысило 1,5 миллиона. По данным Worldmeters, COVID-19 выявлен у 1 525 377 человек. Скончались уже 87 894 человека, а выздоровели 319 287 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется