Число заболевших коронавирусом в Испании превысило 200 тысяч

Испания стала второй страной в мире по количеству зараженных коронавирусом, сообщает статистический сайт Worldometers.

На данный момент число заболевших в стране составляет 200 210 человек — больше только в США (765 613).

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 428 274 человек. Зафиксировано 166 126 летальных исходов от инфекции, вылечились 636 723 человека. После США и Испании идут Италия (178 972), Франция (152 894) и Германия (145 743).