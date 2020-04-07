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Число заболевших коронавирусом в Германии превысило 100 тысяч человек

14:00
Число заболевших в Германии превысило 100 тысяч. Фото Reuters
Число заболевших в Германии превысило 100 тысяч. Фото Reuters
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Германия стала четвертой страной в мире, в которой число заболевших коронавирусом превысило 100 тысяч человек.

По данным Worldmeters на день 7 апреля в стране насчитывается 103 375 человек. Погибли 1 810 человек, более 36 081 выздоровели.

Самая неблагоприятная ситуация по количеству больных наблюдается в США. Там коронавирусом заболели уже 367 650 тысяч. Самая же высокая смертность в Италии — 16 523 человек.

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