Число заболевших коронавирусом в Германии превысило 100 тысяч человек

Германия стала четвертой страной в мире, в которой число заболевших коронавирусом превысило 100 тысяч человек.

По данным Worldmeters на день 7 апреля в стране насчитывается 103 375 человек. Погибли 1 810 человек, более 36 081 выздоровели.

Самая неблагоприятная ситуация по количеству больных наблюдается в США. Там коронавирусом заболели уже 367 650 тысяч. Самая же высокая смертность в Италии — 16 523 человек.