Число умерших от коронавируса в Испании и Франции превысило 20 тысяч человек

Испания и Франция продолжают страдать из-за пандемии коронавируса. Число погибших от болезни в этих странах превысило 20 тысяч человек.

По данным Worldmeters на утро 21 апреля, в Испании вирусом заразились 200 210 человек, а скончались 20 852. Во Франции насчитывается 155 833 больных, погибших — 20 265.

Самая тяжелая ситуация наблюдается в США. В Штатах заболели уже 792 913 человек. Из них скончались 42 517.