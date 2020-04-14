Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 миллиона, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса. Зарегистрированы 2 019 320 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 119 483 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 448 655 человек выздоровели за время пандемии.

Первое место по числу зараженных занимают США (682 619 человек). Далее идут Испания (170 099), Италия (159 516), Франция (137 875) и Германия (130 072). После этой пятерки — Великобритания (89 570), Китай (83 213), Иран (73 303) и Турция (61 049).

На день 13 апреля в России зарегистрированы 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксированы 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.