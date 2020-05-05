Число погибших от коронавируса во всем мире превысило 250 тысяч человек

По данным на полночь с 4 на 5 мая, в мире зафиксировано 250 134 летальных исходов из-за осложнений после заражения коронавирусом, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (68 387), Италии (29 079), Великобритании (28 734), Испании (25 264) и Франции (24 864). Далее идут Бельгия (7 924), Бразилия (7 288), Германия (6 918), Иран (6 277) и Голландия (5 082).

В мире зарегистрировано 3 571 615 случаев заболевания коронавирусом в 187 странах/регионах. 1 145 407 человек выздоровели.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 4 мая зарегистрировано 145 268 случаев заболевания коронавирусом. 1356 человек умерли, выздоровели — 18 095

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.