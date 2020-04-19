Число госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается

Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Несмотря на рост числа подтвержденных случаев заражения, количество госпитализированных в столице остается стабильным. Среднее число госпитализированных остается на уровне 1300 человек.

?По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 36 793 человека, 3 057 выздоровело, 313 умерло. В Москве выявлено 20 754 зараженных, выздоровели 1679 пациентов, 148 умерли.