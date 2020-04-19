Остальные
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Остальные

Число госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается

11:05
Москва на самоизоляции. Фото "СЭ"
Москва на самоизоляции. Фото "СЭ"
Теги:

Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Несмотря на рост числа подтвержденных случаев заражения, количество госпитализированных в столице остается стабильным. Среднее число госпитализированных остается на уровне 1300 человек.

?По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 36 793 человека, 3 057 выздоровело, 313 умерло. В Москве выявлено 20 754 зараженных, выздоровели 1679 пациентов, 148 умерли.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир