Чернышенко: «Новые регионы получат 2,5 миллиарда рублей на спортивные объекты»

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что на восстановление и строительство спортивной инфраструктуры в новых регионах России в 2025 году выделят 2,5 миллиарда рублей.

«Продолжается восстановление действующей, возводится новая инфраструктура для занятий спортом. В 2025 году на это выделим дополнительно 2,5 миллиарда рублей», — приводит слова Чернышенко РИА Новости.

Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин заявил, что организация создаст рабочую группу по взаимодействию с новыми регионами.

В 2022 году Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области были включены в перечень регионов Российской Федерации.