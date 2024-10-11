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Чернышенко: «Новые регионы получат 2,5 миллиарда рублей на спортивные объекты»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что на восстановление и строительство спортивной инфраструктуры в новых регионах России в 2025 году выделят 2,5 миллиарда рублей.

«Продолжается восстановление действующей, возводится новая инфраструктура для занятий спортом. В 2025 году на это выделим дополнительно 2,5 миллиарда рублей», — приводит слова Чернышенко РИА Новости.

Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин заявил, что организация создаст рабочую группу по взаимодействию с новыми регионами.

В 2022 году Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области были включены в перечень регионов Российской Федерации.

Источник: РИА Новости
Дмитрий Чернышенко
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