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8 октября 2025, 17:03

Чернышенко назвал выдающимися результаты российских спортсменов на Играх стран СНГ

Алина Савинова

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил результаты российских спортсменов на Играх стран СНГ.

Сборная России завоевала 231 медаль (130 золотых, 61 серебряную, 40 бронзовых) и выиграла медальный зачет.

«Как сказал президент Владимир Владимирович Путин, наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. Яркие достижения российских спортсменов на III Играх стран СНГ и радость за них подтверждают эти слова. Россия стала абсолютным чемпионом по золотым медалям и по совокупности всех наград. Поздравляю сборную команду с этим выдающимся результатом и желаю новых побед», — цитирует Чернышенко ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

Игры стран СНГ проходили с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана. В них приняли участие спортсмены из 13 стран. Россияне выступали на соревнованиях под национальным флагом и с гимном.

Источник: ТАСС
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Дмитрий Чернышенко
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