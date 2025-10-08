Чернышенко назвал выдающимися результаты российских спортсменов на Играх стран СНГ

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил результаты российских спортсменов на Играх стран СНГ.

Сборная России завоевала 231 медаль (130 золотых, 61 серебряную, 40 бронзовых) и выиграла медальный зачет.

«Как сказал президент Владимир Владимирович Путин, наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. Яркие достижения российских спортсменов на III Играх стран СНГ и радость за них подтверждают эти слова. Россия стала абсолютным чемпионом по золотым медалям и по совокупности всех наград. Поздравляю сборную команду с этим выдающимся результатом и желаю новых побед», — цитирует Чернышенко ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

Игры стран СНГ проходили с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана. В них приняли участие спортсмены из 13 стран. Россияне выступали на соревнованиях под национальным флагом и с гимном.