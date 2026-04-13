Дегтярев представил Чернышенко рейтинг регионов в сфере спорта за 2025 год

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев представил заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко рейтинг регионов России в сфере спорта за 2025 год на заседании правительственной комиссии по реализации комплексной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Лучшими регионами стали Владимирская, Калужская, Мурманская области, города Санкт-Петербург и Москва, Волгоградская область, Республика Татарстан, Тюменская область, Краснодарский край, Свердловская, Брянская, Липецкая, Челябинская, Тульская, Смоленская области, Карачаево-Черкесская Республика, Республики Башкортостан и Мордовия, Камчатский и Хабаровский края.

«Президентом Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача по повышению к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом. Комплексная госпрограмма является основным стратегическим документом развития отрасли в стране. Ее ключевые показатели по итогам года достигнуты. При составлении рейтинга учитывались уровень обеспеченности спортивными сооружениями, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, сроки ввода спортобъектов, развитие адаптивного спорта и другие. Данный рейтинг будет направлен всем губернаторам. Благодарю субъекты-лидеры и прошу принять системные решения всех остальных», — цитирует Чернышенко РИА «Новости».

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