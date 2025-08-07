Остальные
7 августа, 14:30

Чемпионка мира по бильярду Ткач: «В спорте не так много гетеросексуальных женщин. Я показываю, что красивая нормальная девушка может быть успешной»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Чемпионка мира по пулу Кристина Ткач в интервью «СЭ» высказалась о значении внешности для девушки-спортсменки и призналась, что ей «не хотелось бы стать Курниковой».

— Ты свою привлекательность готова использовать? Где грань в использовании внешности для привлечения внимания к спорту?

— Конечно, я об этом думала. И все мои соцсети — это не про «ой, хочу что-то выложить». Для меня соцсети давно стали понятным механизмом достижения своих целей, получения контрактов. Я отношусь к этому как к работе. Вопрос щепетильный. Я бы сказала, что у нас в спорте в принципе не так много гетеросексуальных женщин, еще и следящих за собой. И понятно, что американцам моя внешность бросается в глаза. Для многих это даже не норма. В России по-другому — у нас очень много красивых женщин. Поэтому еще в 18-19 лет я поняла: если на этом делать слишком сильный акцент, ты можешь какую-то не такую репутацию себе заработать. С другой стороны, в прошлом году выложила красивую фотографию из Турции, где я с покрытой головой. Не могу сказать, сколько арабов мне написало со словами «выходи за меня замуж».

— Не уехала — и хорошо.

— Но, конечно, я пользуюсь внешностью. И считаю, что молодость, ухоженность — мои плюсы. Но одновременно мне не хотелось бы быть Курниковой. Ее знают по всему миру за внешность, а результатов у нее не так много, как у Шараповой, например. Поэтому я выкладываю фотографии, делаю фотосессии, но это всегда на грани — есть нотка сексапильности, чуть вызывающе, но в рамках дозволенного.

Ничего плохого в том, что женщины привлекают, нет. Диана Миронова, выиграв мужской турнир в русском бильярде, много внимания привлекла, и это помогает спорту развиваться. А после «Хода королевой» многие начали заниматься шахматами. В Америке много людей мне пишут и говорят: зачем ты такое показываешь?!

У меня просто такой образ. Чтобы выигрывать и быть знаменитой и популярной, не обязательно быть теткой, которая не следит за собой. Можно быть красивой и адекватной, нормальной девушкой — и успешной. Но, конечно, я бы хотела, чтобы меня уважали в первую очередь за скиллы и умения, а не за внешность.

Кристина Ткач.«Делить счет в ресторане 50 на 50 — не мое, бред какой-то». Красотка-чемпионка мира по бильярду из России стартует на Всемирных играх
