Чемпионат мира по водным видам спорта 2025: расписание турнира по прыжкам в воду

Опубликовано расписание соревнований по прыжкам в воду на ЧМ-2025

Соревнования по прыжкам в воду в рамках чемпионата мира по водным видам спорта 2025 пройдут с 16 по 20 июля. В этой дисциплине будут разыграны 13 комплектов медалей.

Расписание чемпионата мира по водным видам

Прыжки в воду

26 июля, суббота

10.30 — командный микст, трамплин 3 м и вышка 10 м

13.00 — женщины, трамплин 1 м

27 июля, воскресенье

10.00 — микст, вышка 10 м, синхронные прыжки

12.30 — мужчины, трамплин 1 м

28 июля, понедельник

11.00 — мужчины, трамплин 3 м, синхронные прыжки

13.00 — женщины, вышка 10 м, синхронные прыжки

29 июля, вторник

10.30 — женщины, трамплин 3 м, синхронные прыжки

12.30 — мужчины, вышка 10 м, синхронные прыжки

30 июля, среда

12.00 — микст, трамплин 3 м, синхронные прыжки

31 июля, четверг

13.15 — женщины, вышка 10 м

1 августа, пятница

12.30 — мужчины, трамплин 3 м

2 августа, суббота

13.00 — женщины, трамплин 3 м

3 августа, воскресенье

12.30 — мужчины, вышка 10 м

Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Впервые с 2019 года в соревнованиях примут участие российские спортсмены. Они будут выступать в нейтральном статусе.