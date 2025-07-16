Чемпионат мира по водным видам спорта 2025: расписание турнира по прыжкам в воду
Соревнования по прыжкам в воду в рамках чемпионата мира по водным видам спорта 2025 пройдут с 16 по 20 июля. В этой дисциплине будут разыграны 13 комплектов медалей.
Расписание чемпионата мира по водным видам
Прыжки в воду
26 июля, суббота
10.30 — командный микст, трамплин 3 м и вышка 10 м
13.00 — женщины, трамплин 1 м
27 июля, воскресенье
10.00 — микст, вышка 10 м, синхронные прыжки
12.30 — мужчины, трамплин 1 м
28 июля, понедельник
11.00 — мужчины, трамплин 3 м, синхронные прыжки
13.00 — женщины, вышка 10 м, синхронные прыжки
29 июля, вторник
10.30 — женщины, трамплин 3 м, синхронные прыжки
12.30 — мужчины, вышка 10 м, синхронные прыжки
30 июля, среда
12.00 — микст, трамплин 3 м, синхронные прыжки
31 июля, четверг
13.15 — женщины, вышка 10 м
1 августа, пятница
12.30 — мужчины, трамплин 3 м
2 августа, суббота
13.00 — женщины, трамплин 3 м
3 августа, воскресенье
12.30 — мужчины, вышка 10 м
Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Впервые с 2019 года в соревнованиях примут участие российские спортсмены. Они будут выступать в нейтральном статусе.