Чемпионат мира-2025 по водным видам спорта пройдет в Казани

Казань получила право на проведение чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года. Решение было принято в воскресенье на заседании бюро Международной федерации плавания (FINA).

Вторым претендентом на проведение турнира был Будапешт. Венгрии в итоге отдали ЧМ-2027.

Интересно, что Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, а Будапешт в 2017-м.

Соответственно в обоих городах уже есть вся необходимая инфраструктура. В Казани, помимо этого, в 2022 году пройдет чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

Столицы двух ближайших чемпионатов мира по водным видам спорта уже определены: в 2021 году ей станет японская Фукуока, в 2023-м – Доха (Катар). (Владимир Иванов)