Чемпиона России по гиревому спорту убили в Москве
Чемпион России по гиревому спорту Владимир Фещенко убит в Москве.
Предварительно причиной смерти спортсмена стало огнестрельное ранение в голову.
«В центре Москвы на Ольховой улице убит Владимир Фещенко, чемпион РФ по гиревому спорту. В ходе осмотра у него выявлено огнестрельное ранение в голову. Причиной убийства стал бытовой конфликт с военным», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.
Кроме того, сообщается, что подозреваемый в убийстве уже задержан.
Фещенко был мастером спорта международного класса.
Источник: ТАСС
Новости
28 дек 2024 21:42
1
19 дек 2024 13:40
13