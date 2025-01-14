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Чемпиона России по гиревому спорту убили в Москве

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чемпион России по гиревому спорту Владимир Фещенко убит в Москве.

Предварительно причиной смерти спортсмена стало огнестрельное ранение в голову.

«В центре Москвы на Ольховой улице убит Владимир Фещенко, чемпион РФ по гиревому спорту. В ходе осмотра у него выявлено огнестрельное ранение в голову. Причиной убийства стал бытовой конфликт с военным», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Кроме того, сообщается, что подозреваемый в убийстве уже задержан.

Фещенко был мастером спорта международного класса.

Источник: ТАСС
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