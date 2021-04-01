Бывшая жена Кержакова призналась в алкоголизме

Милана Тюльпанова, бывшая жена главного тренера «Томи» Александра Кержакова, призналась в алкоголизме.

«Я зависима плюс-минус от всего. Например, от психоактивных веществ. Наркотики? Смотря в каком контексте говорить про наркотики. Я бы не сказала, что зависимость конкретно от наркотиков.

Алкоголь — это тоже наркотик. Безусловно, у меня есть определенная зависимость от алкоголя. Это генетика — в большей степени по папиной линии, там все пили. Мой дедушка умер от белой горячки, папа умер при неизвестных обстоятельствах. И у меня тоже есть эта проблема — алкоголизм.

Алкоголь — это ненормально! Это то, что изменяет сознание, это психоактивное вещество. А такие люди, как я, не останавливаются. Мне вообще нельзя пить», — рассказала Тюльпанова в интервью YouTube-каналу Super.

Тюльпанова является экс-супругой Кержакова. 10 апреля 2017 года у супругов родился сын Артемий. 3 мая 2018 года пара объявила о расставании.