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«Вам никогда не удастся переписать историю мира!» Бывшая жена Аршавина недовольна заявлениями Белого дома о победе над нацизмом

06:22
Юлия Барановская. Фото Instagram Ответ Барановской Белому дому.
Юлия Барановская. Фото Instagram

Бывшая жена экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина телеведущая Юлия Барановская ответила на заявление Белого дома о победе США и Великобритании над нацизмом.

Этот пост в Instagram собрал больше миллиона просмотров, а также сотни тысяч комментариев от русскоязычной аудитории.

Ответ Барановской Белому дому.
Ответ Барановской Белому дому.

Пост Белого дома звучит следующим образом: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух будет всегда побеждать. Этим всегда заканчивается».

«Вы можете менять историю своей страны и врать людям своей страны, но вам никогда не удастся переписать историю мира! Мы знаем правду и будем передавать ее из поколения в поколение!» — написала Барановская.

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