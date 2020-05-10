«Вам никогда не удастся переписать историю мира!» Бывшая жена Аршавина недовольна заявлениями Белого дома о победе над нацизмом

Бывшая жена экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина телеведущая Юлия Барановская ответила на заявление Белого дома о победе США и Великобритании над нацизмом.

Этот пост в Instagram собрал больше миллиона просмотров, а также сотни тысяч комментариев от русскоязычной аудитории.

Ответ Барановской Белому дому.

Пост Белого дома звучит следующим образом: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух будет всегда побеждать. Этим всегда заканчивается».

«Вы можете менять историю своей страны и врать людям своей страны, но вам никогда не удастся переписать историю мира! Мы знаем правду и будем передавать ее из поколения в поколение!» — написала Барановская.