«Вам никогда не удастся переписать историю мира!» Бывшая жена Аршавина недовольна заявлениями Белого дома о победе над нацизмом
06:22
Бывшая жена экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина телеведущая Юлия Барановская ответила на заявление Белого дома о победе США и Великобритании над нацизмом.
Этот пост в Instagram собрал больше миллиона просмотров, а также сотни тысяч комментариев от русскоязычной аудитории.
Ответ Барановской Белому дому.
Пост Белого дома звучит следующим образом: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух будет всегда побеждать. Этим всегда заканчивается».
«Вы можете менять историю своей страны и врать людям своей страны, но вам никогда не удастся переписать историю мира! Мы знаем правду и будем передавать ее из поколения в поколение!» — написала Барановская.