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Булыкин пожелал спортсменам исполнения поставленных целей в 2025 году

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии «СЭ» поздравил болельщиков и спортсменов с наступающим 2025 годом.

«В первую очередь здоровья всем спортсменам и болельщикам, а также удачи, исполнения желаний и целей, которые они ставят на 2025 год», — сказал Булыкин «СЭ».

С 2022 года большинство спортсменов из России были лишены возможности выступать на международных соревнованиях. На Олимпиаде-2024 в Париже выступили 15 россиян, российская государственная символика и упоминания страны были под запретом.

Вероника Ольшукова

Дмитрий Булыкин
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