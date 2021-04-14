Букмекер БЕТСИТИ выиграл «Премию РБ» в номинациях «Лучшая линия», «Лучшие коэффициенты» и «Лучшее партнерство»

14 апреля в Барвиха Luxury Village прошла церемония вручения III Международной «Премии РБ» в области букмекерства и спорта. Компания БЕТСИТИ вновь подтвердила статус одного из лидеров отрасли. Букмекер стал лауреатом «Премии РБ» в трех номинациях — «Лучшая линия» (второй год подряд), «Лучшие коэффициенты» и «Лучшее партнерство».

CEO БЕТСИТИ Юрий Нестеров рассказал о сотрудничестве букмекерской компании с РФС.

«Как титульный партнер БЕТСИТИ Кубка России мы с РФС популяризируем российский футбол во всех уголках нашей огромной страны. БЕТСИТИ видит отчетливую синергию этого партнерства: так, объем ставок на Кубок вырос у нас на 45% сезон к сезону. Появление бренда в трансляциях БЕТСИТИ Кубка России по футболу, активации на стадионах, амбассадоры, спецпроекты — все это укрепляет имидж и благотворно влияет на бизнес настоящего букмекера БЕТСИТИ», — заявил Нестеров.

Также Юрий Нестеров отметил качество продукта БЕТСИТИ.

«Сильнейший букмекерский продукт позволяет БЕТСИТИ давать лучшие коэффициенты на рынке. В приложении и на сайте нашей компании игрок найдет самые выгодные коэффициенты на роспись. Следуя своей стратегии, настоящий букмекер БЕТСИТИ держит уверенный баланс между невероятным выбором ставок и высотой коэффициентов, чтобы дарить любимым клиентам лучший опыт в ставках», — заявил Нестеров.

Игроки БЕТСИТИ делают выгодные ставки до начала событий и в режиме Live. Линия этой букмекерской компании действительно впечатляет:

· 65 видов спорта;

· более 12 000 турниров за год;

· до 1700 выборов на каждый матч.

Также букмекер предлагает долгосрочные и эксклюзивные ставки — рекорды Овечкина, статистика Роналду и Месси, следующий бой Тайсона и многое другое.

На победу в 24 номинациях претендовали лучшие букмекеры и спортивные СМИ, топ-менеджеры и спортсмены, журналисты и инсайдеры.

Почетным гостем мероприятия стал легендарный португальский футболист и обладатель «Золотого мяча» Луиш Фигу. Ведущим вечера был известный шоумен, телеведущий и продюсер Гарик Мартиросян.

Кстати, новым игрокам БЕТСИТИ дарит приветственный бонус на первый депозит — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!