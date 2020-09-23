Британское правительство может закрыть спорт до апреля из-за пандемиии

Представители восьми самых популярных в Великобритании национальных чемпионатов, в том числе по футболу и регби, предупреждены правительством Соединенного королевства о том, что из-за второй волны коронавируса запрет на публику на трибунах может продлиться всю зиму и даже до начала апреля.

Как сообщает Guardian, во время совещания у министра культуры Оливера Даудена, было признано, что еще один сезон без зрителей приведет к многочисленным банкротствам. Поэтому правительство разрабатывает меры поддержки спорта. При этом Дауден заявил, что спасать наиболее проблемные в финансовом плане клубы в первую очередь должны спортивные лиги.