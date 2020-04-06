Британский премьер Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии, его состояние ухудшилось

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии, сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу Даунинг стрит. Его состояние ухудшилось.

55-летний Джонсон из-за коронавирусной инфекции был помещен в клинику 5 апреля. Сообщалось, что госпитализация была проведена в качестве мер предосторожности. Согласно сообщению пресс-службы, у Джонсона несколько дней держались симптомы коронавируса, включая высокую температуру.

Ранее сообщалось, что у наследника британского престола принца Чарльза диагностирован коронавирус, однако он уже успел вылечиться.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 330 492 человек, умерших — 73 872, выздоровевших — 277 707.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.