Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 16:00

Борис Ротенберг: «Посмотрите на Олимпиаду без России. Что это? Позорище какое-то»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» ответил на вопрос, можно ли считать Россию спортивной державой.

 — Является ли Россия спортивной державой?

— Конечно! Еще какой! На нас смотрят, как у нас все развивается, учатся. Мы еще подумаем, кого принимать, а кого нет.

— Вам не кажется, что без России мировой спорт стал слабее?

— Это все понимают! Общаюсь со многими спортивными деятелями по всему миру. В спорте я практически всю жизнь, за этот период появилось столько друзей и товарищей во всех странах... Мы до сих пор общаемся, сотрудничаем. Они сидят и ждут, когда все закончится. Без России — это не спорт. Посмотрите на Олимпиаду. Что это? Позорище какое-то.

Например, по автоспорту мы под российским флагом поедем выступать в Дубай. Если нас где-то не принимают — мы подождем, но все равно будем развивать эти виды спорта.

Борис Ротенберг. «Без России мировой спорт — не спорт. Посмотрите на Олимпиаду — какое-то позорище». Интервью Бориса Ротенберга

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» будет проходить в Уфе с 17 по 19 октября. Главной площадкой станет новый Дворец борьбы. В нем состоится пленарное заседание, Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и будет работать деловая программа.

Борис Ротенберг-старший
Читайте также
У Михаила Ефремова в колонии ухудшилось состояние здоровья
Фигуристка Медведева пожаловалась на серьезные проблемы с сердцем
В России запретят три вида ПЭТ-упаковки с сентября 2025 года
Покинувшая Латвию из-за дискриминации многодетная семья намерена жить в России
«Спартак» и «Авангард» сошли с ума, СКА – король «армейских» дерби, а Ротенберг метит в императоры. Что произошло в КХЛ 17 октября
В Амурской области в аварии с грузовиком погибли двое взрослых и двое детей
Популярное видео
«После удара от Дэвида Хэя словил мутного» Валуев: Холифилд, тюрьма, Дон Кинг
Кадровая революция в «Барысе» и побег словака из КХЛ
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Уедет ли Иван Рябкин из «Динамо» в США?
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
В МИД РФ заявили о слежке за российскими атлетами со стороны западных спортивных чиновников
Помогают ли международные санкции выйти из «демографического кризиса» российскому футболу? Большое исследование «СЭ»
Вальке: «Уверен, все игроки в России имеют одну мечту — стать частью международных соревнований»
Экс-генсек ФИФА Вальке: «Уверен, УЕФА и ФИФА ждут возвращения России»
ISU может рассмотреть вопрос допуска российских фигуристов весной 2025 года
«Совмещение открывает уникальные перспективы». Вопрос о министре спорта во главе ОКР де-факто решен
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости