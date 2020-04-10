Большинство новых заболевших за сутки в Москве младше 65 лет

По данным Роспотребнадзора за последние сутки в столице выявили 1 124 новых случая коронавируса. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 7 822 заболевших.

Среди новых заболевших за сутки: 43 процента — от 18 до 45 лет; 36,5 процента — от 46 до 65 лет; 11,5 процента — от 66 до 80 лет; 3,5 процента — старше 80 лет; 5,5 процента — дети.

Напоминаем, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.