Больше половины новых заболевших в Москве младше 45 лет

За последние сутки в столице выявили 1 355 новых случаев коронавируса. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 11513 заболевших.

Среди новых заболевших: 45,5 процента — от 18 до 45 лет; 34 прпоцента — от 46 до 65 лет; 10 процентов — от 66 до 80 лет; 5 процентов — старше 80 лет; 5,5 процентов — дети.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.