В Москве подтвержден 697 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 5 181 заболевший.

Среди новых заболевших по данным Роспотребнадзора: 47,5 процента — от 18 до 45 лет; 34 процента — от 46 до 65 лет; 9,5 процента — от 66 до 80 лет; 5 процентов — старше 80 лет; 4 процента — дети

Напоминаем, что до 1 мая все жители Москвы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.