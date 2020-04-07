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Больше 50 процентов заболевших за сутки в Москве — младше 45 лет

11:52
Число заболевших коронавирусом в Москве.
Число заболевших коронавирусом в Москве.
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В Москве подтвержден 697 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 5 181 заболевший.

Среди новых заболевших по данным Роспотребнадзора: 47,5 процента — от 18 до 45 лет; 34 процента — от 46 до 65 лет; 9,5 процента — от 66 до 80 лет; 5 процентов — старше 80 лет; 4 процента — дети

Напоминаем, что до 1 мая все жители Москвы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

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