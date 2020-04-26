Больше 45 процентов среди новых заболевших в Москве младше 45 лет

За последние сутки в Москве выявили 2 971 новый случай коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 42 480 заболевших.

Среди новых заболевших: 41,5 процента — от 18 до 45 лет; 36,5 процента — от 46 до 65 лет; 12 процентов — от 66 до 79 лет; 6 процентов — старше 80 лет; 4 процентов — дети.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.