Более тысячи человек в Москве вылечились от коронавируса

В Москве выздоровели еще 179 пациентов после прохождения лечения от коронавируса в больницах города. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны ещё 179 человек, — приводит сайт Департамента здравоохранения Москвы слова Раковой. — Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации. В последние несколько дней в Москве окончательно выписывают более 100 человек ежедневно, это очень хорошая динамика, и мы надеемся, что она продолжится и дальше. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 1016 человек.

По данным Роспотребнадзора всего на день 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека. В Москве — наибольшее количество зараженных в стране (13 002).