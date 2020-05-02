Более шести тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве

В Москве от коронавируса вылечились 6 374 человека, сообщает радиостранция «Говорит Москва», ссылаясь на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. По ее словам, сегодня из больниц выписали 608 пациентов.

Она отметила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания. После выписки все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

«Количество выздоровевших увеличивается с каждым днем. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 608 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 6374» — цитирует Ракову оперштаб Москвы.

По данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.