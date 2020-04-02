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Более половины заболевших в Москве — люди моложе 45 лет

11:57
Коронавирус в Москве. Фото ТАСС
Коронавирус в Москве. Фото ТАСС
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В столице подтверждено 595 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в Москве. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 2475 случаев коронавируса.

Почти 46% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% - от 46 до 65 лет и еще около 15% - старше 65 лет, причем 6% из них старше 80 лет. Еще 6% из числа заболевших — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

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