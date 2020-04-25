Более 85 процентов новых заболевших в Москве моложе 65 лет

За последние сутки в Москве выявили 2 612 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 39 509 заболевших.

Среди новых заболевших: 42 процента — от 18 до 45 лет; 37,5 процента — от 46 до 65 лет; 9 процентов — от 66 до 79 лет; 4,5 процента — старше 80 лет, 7 процентов — дети.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.