Более 84 процентов заболевших в Москве младше 65 лет

За последние сутки в Москве выявили 2 220 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 50 646 заболевших.

Среди новых заболевших: 39 процентов — от 18 до 45 лет; 38 процентов — от 46 до 65 лет; 10,2 процента — от 66 до 79 лет; 5,3 процента — старше 80 лет; 7,5 процента — дети.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 11 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.