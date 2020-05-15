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Более 80 процентов новых случаев коронавируса в Москве выявлена у людей младше 65 лет

11:18
Эпидемия коронавируса в Москве. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в Москве. Фото Reuters
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За последние сутки в Москве выявили 4 748 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 135 464 случая коронавируса.

Из числа новых заболевших: 39,6 процента — от 18 до 45 лет; 36,8 процента — от 46 до 65 лет; 10,5 процента — от 66 до 79 лет; 6,7 процента — старше 80 лет; 6,4 процента — дети.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 31 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

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