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13 октября 2025, 13:40

Более 60 мероприятий пройдет в рамках культурной программы форума «Россия — спортивная держава»

XIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» состоится в Самаре 5-7 ноября.

Председатель организационного комитета форума, вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко отметил, что в Самарской области подготовлена обширная культурная программа. В дни проведения форума состоится более 60 мероприятий.

Культурная программа РСД-2025 объединит театры, концертные залы, а также пять музейно-выставочных маршрутов, охватывающих 16 культурных объектов, представленных в Самаре и Тольятти.

Ключевым мероприятием культурной программы форума станет Парад Памяти, который пройдет 7 ноября на площади Куйбышева.

«Особое внимание в дни проведения Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» уделено сохранению исторической памяти и наследия, а также патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Парад Памяти, посвященный военному параду, который состоялся в городе Куйбышеве, ныне Самаре, 7 ноября 1941 года, — запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны. Это мероприятие — дань уважения подвигу наших солдат и офицеров, отдавших жизнь за свободу мира», — отметил ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» Антон Кобяков.

В продолжение программы Парада Памяти для гостей и участников форума состоится концерт в театре оперы и балета им. Шостаковича.

Участникам форума также представится возможность посетить ведущие музеи Самары, среди которых историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина, Самарский областной художественный музей, музей Эльдара Рязанова, музей «Самара космическая», а также масштабные выставочные проекты: «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается», «Детство. Мечты», «На велосипеде в космос» и «К Репину в Самару».

Пройдут театральные постановки и концерты: спектакли Самарского академического театра драмы имени М. Горького, театра оперы и балета им. Шостаковича, театра «СамАрт», Самарской государственной филармонии и других площадок.

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