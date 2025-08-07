Остальные
Новости
Уведомления
Главная
Остальные

7 августа, 17:35

Более 300 российских компаний представят разработки на форуме беспилотных систем в Москве

Фото mos.ru

Международный форум «Беспилотные системы: технологии будущего» пройдет с 7 по 17 августа в инновационном центре «Сколково». Мероприятие организуют по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. В экспозиции, которая откроется 14 августа, посетители увидят передовые решения в таких областях, как городское хозяйство, энергетика, торговля и строительство.

Деловая программа объединит экспертов из разных стран, которые обсудят перспективные направления сотрудничества, развитие инфраструктуры, подготовку квалифицированных специалистов, сертификацию и внедрение роботизированных систем в экономику.

С 15 по 17 августа на площадке форума пройдет Кубок мэра Москвы по гонкам дронов — первый международный спортивный турнир в этой области в России. Свои навыки продемонстрируют 16 отечественных и зарубежных команд. Предусмотрен и виртуальный формат с выполнением задач на симуляторе. В рамках интенсива состоятся национальные соревнования дронов. Представители отрасли будут состязаться в проектировании, управлении и программировании. Помимо этого, зрители увидят тематические шоу, например, шахматный турнир и создание картины беспилотниками-художниками. В шатре в центральном парке инновационного центра «Сколково» разместят выставку-конкурс «Дрон-гараж», где покажут технологические проекты около 100 компаний.

Кроме того, все желающие смогут присоединиться к мастер-классам и попробовать управлять спортивным дроном, роботом-доставщиком, поиграть в дрон-футбол и дрон-баскетбол.

«Форум соберет профильных специалистов из нескольких десятков государств. Среди них — Объединенные Арабские Эмираты, Сербия, Турция и Южно-Африканская Республика. Регистрация участников продолжается. Это масштабное событие станет площадкой для укрепления и развития международных отношений в области инновационных технологий», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Еще один значимый блок форума — проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2025». На него зарегистрировались уже около трех тысяч человек из разных уголков мира. На лекциях, мастер-классах и презентациях каждый желающий сможет поделиться опытом и представить собственные инновационные идеи.

Международное событие проводится в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва-2030». Он пройдет на знаковых площадках столицы, таких как спорткомплекс «Лужники», парк «Зарядье», Гостиный Двор и ВДНХ. Посетители увидят современные технические решения в разных сферах, станут участниками интерактивных мероприятий, иммерсивных шоу, образовательных лекций и дискуссий.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Трамп призвал президента Израиля прекратить уголовное преследование Нетаньяху
Воробьев навестил пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
«Рейнджерс» Панарина прервали серию без побед в Нью-Йорке со старта сезона НХЛ
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Болельщика «Шанхая» не пустили на арену СКА
Болельщика «Шанхая» не пустили на арену СКА
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА расстается с Мартином и берет Самонова
ЦСКА расстается с Мартином и берет Самонова
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • spartsmen

    разрабатывать у нас могут. причём, всё, что угодно. но производить - проблема. именно про это я говорю. проипали все производства. прям как в стихах: и те, которые были, и те, которых и нет :) сын работал в п/п. проектировщиком. плюнул и ушёл нах. а я ушёл, когда заколебался нормальные г/моторы и редукторы менять на говно.

    08.08.2025

  • Millwall82

    гранаты привязанные к дрону, видимо все же российского производства. Ну а так конечно, взять полупроводники, их в России в принципе не разрабатывают современного уровня, из Тайваня и КНР вся эл.начинка.

    07.08.2025

  • spartsmen

    Ещё бы узнать, сколько российских комплектующих используют эти триста российских компаний...

    07.08.2025

    • Юрий Акопов: «Нарды — вид спорта, а не игра, в которой торжествует случай»

    Татьяна Комарова: «В конце августа состоится дебют сборной России по нардам»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости