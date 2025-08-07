Более 300 российских компаний представят разработки на форуме беспилотных систем в Москве

Международный форум «Беспилотные системы: технологии будущего» пройдет с 7 по 17 августа в инновационном центре «Сколково». Мероприятие организуют по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. В экспозиции, которая откроется 14 августа, посетители увидят передовые решения в таких областях, как городское хозяйство, энергетика, торговля и строительство.

Деловая программа объединит экспертов из разных стран, которые обсудят перспективные направления сотрудничества, развитие инфраструктуры, подготовку квалифицированных специалистов, сертификацию и внедрение роботизированных систем в экономику.

С 15 по 17 августа на площадке форума пройдет Кубок мэра Москвы по гонкам дронов — первый международный спортивный турнир в этой области в России. Свои навыки продемонстрируют 16 отечественных и зарубежных команд. Предусмотрен и виртуальный формат с выполнением задач на симуляторе. В рамках интенсива состоятся национальные соревнования дронов. Представители отрасли будут состязаться в проектировании, управлении и программировании. Помимо этого, зрители увидят тематические шоу, например, шахматный турнир и создание картины беспилотниками-художниками. В шатре в центральном парке инновационного центра «Сколково» разместят выставку-конкурс «Дрон-гараж», где покажут технологические проекты около 100 компаний.

Кроме того, все желающие смогут присоединиться к мастер-классам и попробовать управлять спортивным дроном, роботом-доставщиком, поиграть в дрон-футбол и дрон-баскетбол.

«Форум соберет профильных специалистов из нескольких десятков государств. Среди них — Объединенные Арабские Эмираты, Сербия, Турция и Южно-Африканская Республика. Регистрация участников продолжается. Это масштабное событие станет площадкой для укрепления и развития международных отношений в области инновационных технологий», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Еще один значимый блок форума — проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2025». На него зарегистрировались уже около трех тысяч человек из разных уголков мира. На лекциях, мастер-классах и презентациях каждый желающий сможет поделиться опытом и представить собственные инновационные идеи.

Международное событие проводится в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва-2030». Он пройдет на знаковых площадках столицы, таких как спорткомплекс «Лужники», парк «Зарядье», Гостиный Двор и ВДНХ. Посетители увидят современные технические решения в разных сферах, станут участниками интерактивных мероприятий, иммерсивных шоу, образовательных лекций и дискуссий.