Более 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом

Часть сотрудников Большого театра были отстранены от организации концерта «Мы вместе» из-за выявленного у них коронавируса, сообщает РБК. В пресс-службе учреждения сообщили, что у них не было симптомов заболевания.

— Действительно, хотя никаких внешних признаков — ни кашля, ни высокой температуры — ни у кого не было, у нескольких человек тест оказался положительным, — сказал представитель пресс-службы. — Естественно, что они были отстранены от мероприятия и сейчас все находятся дома на карантине.

Гендиректор театра Владимир Урин сообщил, что коронавирус обнаружен у 34 сотрудников. Их отстранили от работы и отправили на карантин.

Концерт «Мы вместе» транслировался в прямом эфире в субботу, 11 апреля. Перед пустым залом выступили такие известные актеры и музыканты, как Дмитрий Певцов, Сергей Гармаш, Константин Хабенский, Николай Расторгуев, Дима Билан, Полина Гагарина, Тамара Гвердцители, Игорь Крутой, Вадим Репин и другие деятели искусства.



По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 1 915 149 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 118 984 летальных исхода, выздоровели 441 232 человека.