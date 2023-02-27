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Более 2 миллионов российских атлетов приняли участие во внутренних соревнованиях в 2022 году

Алина Савинова
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Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что свыше 2 миллионов российских спортсменов приняли участие в соревнованиях на территории России в 2022 году.

«В прошлом году в соревнованиях на территории России суммарно приняли участие более 2 миллионов российских спортсменов, а также представители спортивных делегаций из 30 зарубежных стран. Например, «Дети Азии» во Владивостоке, «Игры дружбы» в Казани, зимние и летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске и в Сочи.

Важным направлением в это время стала международная дипломатия — мы не закрылись от взаимодействия с нашими иностранными коллегами, а усилили работу в этом направлении и сконцентрировали внимание на странах ШОС, БРИКС, СНГ. Продолжилось участие наших сборных команд в турнирах за пределами России: российские спортсмены приняли участие более чем в 800 соревнованиях в разных странах и отметились отличными результатами", — приводит ТАСС слова Матыцина.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/17148721
Олег Матыцин
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