Более 2 миллионов российских атлетов приняли участие во внутренних соревнованиях в 2022 году

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что свыше 2 миллионов российских спортсменов приняли участие в соревнованиях на территории России в 2022 году.

«В прошлом году в соревнованиях на территории России суммарно приняли участие более 2 миллионов российских спортсменов, а также представители спортивных делегаций из 30 зарубежных стран. Например, «Дети Азии» во Владивостоке, «Игры дружбы» в Казани, зимние и летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске и в Сочи.

Важным направлением в это время стала международная дипломатия — мы не закрылись от взаимодействия с нашими иностранными коллегами, а усилили работу в этом направлении и сконцентрировали внимание на странах ШОС, БРИКС, СНГ. Продолжилось участие наших сборных команд в турнирах за пределами России: российские спортсмены приняли участие более чем в 800 соревнованиях в разных странах и отметились отличными результатами", — приводит ТАСС слова Матыцина.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях.