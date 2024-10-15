Боец ММА Якубов добился переквалификации обвинения, чтобы уйти на СВО

Боец ММА Ильяс Якубов (внесен в список террористов и экстремистов) добился переквалификации обвинения и подал прошение на отправку в СВО.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей правоохранительных органов, обвинение было переквалифицировано на статью 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В данный момент он ожидает решения министерства обороны РФ.

Якубова задержали за публикацию ролика тренировки под монолог террориста Шамиля Басаева, в октябре 2023 года Чертановский столичный суд отправил его в СИЗО, ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание или призывы к терроризму, максимальная санкция — от 5 до 7 лет лишения свободы), которое не позволяло спортсмену оказаться в зоне спецоперации.

В августе 2024 года Якубов был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.