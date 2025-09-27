Остальные
Новости
Уведомления
Главная
Остальные

27 сентября, 11:55

Монсон: «Правительства не спрашивают у спортсменов — должны ли мы вторгнуться в Ирак. Почему атлетов за это наказывают?»

Артем Бухаев
Корреспондент

Боец ММА Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» заявил, что спорт должен оставаться вне политики.

«Политика не должна иметь никакого отношения к спорту. Потому что сами спортсмены не входят в правительство. Они не участвуют в войнах, не принимают решений. Так почему же они должны быть наказаны? Правительства не идут, не спрашивают у спортсменов — как вы думаете, должны ли мы вторгнуться в Ирак или Афганистан? Так почему же спортсмены должны быть наказаны за то, что делает правительство? Правительствам и политике не место в спорте. Какое отношение гимнаст, конькобежец, борец имеют к политике отдельной страны? Никакого. Поэтому политика не должна иметь отношения к спорту. И вообще, спорт выявляет лучшее в людях. Вы видите спортсменов, товарищество, дружбу, разные страны, спортсменов, которые ладят друг с другом несмотря на то, что правительства, возможно, в конфликте. Это пробуждает в людях все самое лучшее. Политике не место в спорте», — сказал Монсон «СЭ».

В октябре 2023 года МОК лишил ОКР статуса национального олимпийского комитета из-за включения в его региональные советы спортивных организаций ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Впоследствии ОКР исключил эти регионы из состава, приведя устав в соответствие с требованиями МОК.

27 сентября 2025 по решению генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) был полностью восстановлен в правах Паралимпийский комитет России.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джефф Монсон
Читайте также
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Политолог указал на отсутствие доказательств у ЕС в ситуации с танкером Boracay
Захарова назвала выборы в Молдавии глобальным провалом Запада
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Глейхенгауз в душе отпустил свой недопуск на олимпийский квалификационный турнир фигуристов
Российского лыжника Большунова внесли в базу «Миротворца»
В МОК признают допуск россиян с флагом и гимном на Паралимпиаду-2026
Фетисов — о допуске российских паралимпийцев: «Президент ПКР Рожков написал мне в 7 утра!»
Фетисов считает, что Овечкин может больше не сыграть за сборную России на Олимпиаде
Российской тяжелоатлетке Гусаловой отказали в визе для участия в чемпионате мира
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сборные России по настольному теннису выиграли две золотые медали на Играх стран СНГ

Казахстан и Киргизия отказались от проведения у себя IV Игр стран СНГ в 2027 году

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости