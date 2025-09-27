Монсон: «Правительства не спрашивают у спортсменов — должны ли мы вторгнуться в Ирак. Почему атлетов за это наказывают?»

Боец ММА Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» заявил, что спорт должен оставаться вне политики.

«Политика не должна иметь никакого отношения к спорту. Потому что сами спортсмены не входят в правительство. Они не участвуют в войнах, не принимают решений. Так почему же они должны быть наказаны? Правительства не идут, не спрашивают у спортсменов — как вы думаете, должны ли мы вторгнуться в Ирак или Афганистан? Так почему же спортсмены должны быть наказаны за то, что делает правительство? Правительствам и политике не место в спорте. Какое отношение гимнаст, конькобежец, борец имеют к политике отдельной страны? Никакого. Поэтому политика не должна иметь отношения к спорту. И вообще, спорт выявляет лучшее в людях. Вы видите спортсменов, товарищество, дружбу, разные страны, спортсменов, которые ладят друг с другом несмотря на то, что правительства, возможно, в конфликте. Это пробуждает в людях все самое лучшее. Политике не место в спорте», — сказал Монсон «СЭ».

В октябре 2023 года МОК лишил ОКР статуса национального олимпийского комитета из-за включения в его региональные советы спортивных организаций ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Впоследствии ОКР исключил эти регионы из состава, приведя устав в соответствие с требованиями МОК.

27 сентября 2025 по решению генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) был полностью восстановлен в правах Паралимпийский комитет России.