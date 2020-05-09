Бессмертный полк онлайн: трансляция акции в День Победы

Сегодня, 9 мая, пройдет акция «Бессмертный полк онлайн».

В связи с ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции в этом году традиционное шествие пройдет в новом формате. Каждый желающий может показать фотографии своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Сделать это можно либо отправив изображение для демонстрации через площадки сайта «Бессмертный полк России», либо опубликовав пост с фото или видео в своих соцсетях с хештегом #Бессмертныйполкдома по предложению сайта «Бессмертный полк».

Больше информации об акции памяти героев, ветеранов, бойцов, тружеников тыла, узников концлагерей и детей войны в условиях самоизоляции — здесь. Вы также можете уточнить условия участия в демонстрации на указанных ресурсах.

Трансляции онлайн-шествий в городах запланированы на площадках «Бессмертный полк онлайн», в соцсетях и других ресурсах в 11.00 по местному времени.

Напоминаем о необходимости соблюдать все рекомендации по режиму самоизоляции. Оставайтесь дома, берегите себя и близких!