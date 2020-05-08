Бессмертный полк: как он пройдет 9 мая 2020 года

В субботу, 9 мая, в День Победы акция «Бессмертный полк» пройдет в новом формате. Онлайн-варианты предложены вместо традиционного из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В предыдущие годы в ходе акции памяти участников Великой Отечественной войны проводилось шествие по улицам городов и других населенных пунктов. Люди в колоннах несли в руках фотографии своих родственников — героев, ветеранов, бойцов, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников и детей войны. Традиционно шествие начиналось 9 мая в 15.00 по местному времени.

В 2020 году из-за отмены массовых мероприятий в прежнем формате организован «Бессмертный полк онлайн». Предполагается, что все люди, которые присоединились к акции, смогут увидеть фотографии героев на портале «Бессмертный полк России», интернет-площадках и в соцсетях, на медиаэкранах городов, в онлайн-кинотеатрах и на федеральных телеканалах.

Любой человек, желающий принять участие, может отправить фотографию своего родственника-фронтовика на сайт партнерских площадок акции. Прием заявок проводится до 15.00 9 мая, их поступило около двух миллионов.

Начало трансляции виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн» в День Победы запланировано на 11.00 по местному времени. При этом онлайн-мероприятия может длиться не один день — организаторы предполагают, что оно будет проходить ровно столько, сколько потребуется для представления всех предоставленных изображений ветеранов.

Организация «Бессмертный полк» предлагает выставить фотографию своего родственника — участника войны в окнах домов. Онлайн-вариант — сделать фотографию или снять видео с портретом и историей родного солдата, после чего опубликовать пост на своей странице в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Instagram с хештегом #Бессмертныйполкдома.

Напоминаем о необходимости соблюдать все рекомендации по режиму самоизоляции. Оставайтесь дома, берегите себя и близких!