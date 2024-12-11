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Бесчастных, Пименов, Сенников и Гасилин стали наставниками для студентов из новых субъектов Российской Федерации

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8 декабря в Москве впервые прошел просмотровый турнир для 200 студентов из 12 ВУЗов Донецкий, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в рамках проекта «Знакомство со спортивной Москвой».

Организатором мероприятие выступило Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Звездными наставниками команд были двукратные чемпионы России по футболу в составе «Локомотива» Руслан Пименов и Дмитрий Сенников, четырехкратный чемпион страны в составе московского «Спартака» Владимир Бесчастных, а также победитель юношеского Евро и популярный медиафутболист Алексей Гасилин.

«Мы очень рады, что у ребят появилась возможность не просто посетить столицу нашей Родины, но и ознакомиться с ее спортивной инфраструктурой. Важно отметить уникальность этой программы: поработать на футбольном поле с легендами сборной России, популярными игроками для нынешнего поколения очень ценно для каждого молодого спортсмена. Уверена, что эмоции, которые они получили во время поездки, помогут им достигать новых вершин», — заявила заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Алексей Гасилин
Владимир Бесчастных
Дмитрий Сенников
Руслан Пименов
Футбол
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