Baza: рэпер Канье Уэст планирует выступить на стадионе «Зенита» в ноябре

Американский рэпер Канье Уэст собирается приехать в Россию с концертом в середине ноября, сообщает Baza.

По информации источника, 47-летний исполнитель планирует выступить в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» — домашнем стадионе футбольного «Зенита». Билеты на концерт могут поступить в продажу на следующей неделе. Организаторы мероприятия договорились с площадкой и уже перевели представителям рэпера аванс. Сумма предоплаты не разглашается, но речь может идти о двух миллионах долларов.

При этом отмечается, что фирма, организующая выступление Уэста, не очень известна, и ее даже обвиняли в махинациях. Тем не менее летом этого года она смогла привезти известных американских рэперов в Воронеж.