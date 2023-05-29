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Сегодня, 20:21

Автор проекта «Хрустальные пазлы»: «Это проект моей души»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Автор проекта «Хрустальные пазлы. Фигурное катание для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями» Алина Ахметова в комментарии для «СЭ» поделилась эмоциями от победы в конкурсе «Ты в игре».

— Поздравляем вас. Какие вы испытываете эмоции от сегодняшней победы?

— Я испытываю полное удовлетворение и радость. Мы в шорт-листе второй год. В прошлом году вошли в шорт-лист, но не победили. В этом году мы подавали заявку с желанием победить. Сегодня мы поставили себе пятерку.

— Как вы популяризируете данный вид фигурного катания?

— Это проект моей души. Мой сын с аутизмом начал заниматься фигурным катанием, и его прогресс вдохновил нас на создание секций. Шесть лет назад, когда мы только начинали, не так много видов спорта было доступно для детей с аутизмом. Это сложнокоординационный вид спорта. Он способствует межполушарному развитию. У нас есть специализированная методика, благодаря которой дети, даже если совсем не говорят и у них есть большие проблемы с поведением, понимают, что нужно делать на льду. Навигация на льду в сочетании температуры и необходимости сохранять баланс очень развивает межполушарные связи.

— Могла бы помочь коллаборация с нашими известными фигуристами популяризации данного вида спорта?

— Сегодня сбылась моя мечта. Мне удалось пообщаться с Алиной Загитовой. Нашей любимицей, надеюсь это приведет к какому-то развитию.

— Насколько сложные элементы могут выполнять дети с ограниченными возможностями?

— Наша номинация называется «Безграничные возможности», поэтому мы считаем, что они смогут сделать все элементы. Позавчера у нас прошли первые городские соревнования по фигурному катанию для детей с аутизмом. Мы сами создали альтернативную судейскую систему. На данный момент самые продвинутые наши ребята владеют всем комплектом одинарных прыжков, учат твизлы, вращения и другие элементы. Поскольку у детей с аутизмом чаще всего нет физических ограничений, и большая часть не испытывает проблем с интеллектом, то они могут вообще все. Только нужно создать адаптивную среду, обучать чутких тренеров и иметь в соратниках настойчивых родителей.

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